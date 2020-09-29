clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07
clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:05
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:51
cohan рахкарта без +
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
Хтось розкаже розлого в чому цимес райфкарти+?я так розумію,що це лише дебітка?як категорії кишмишу визначаються, скільки їх?чи варто до колекції кишминих карток добавляти?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:33
viewtopic.php?p=5067649#p5067649
кешбек пока плох, 0,5% не за все (см правила) - точно нет комунала, связи и транспорта
повышенные непонятно - в вайбер прка ничего нет,
или еще идет тест, или будет не сам по себе, а после трат индивидуально
обнал обещан на уровне, но еще не тестировал хотя бы на 100к
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