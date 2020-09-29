RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 728729730731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07

clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 30.03.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:05

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Alexey_k9
Преимущество у простой Райфкарты одно - отсутствие абонплаты в независимости от каких-либо условий. Что видно в сравнительной табличке по тарифам.

минус: платный СЭП, смс.


вроде нашару
cohan
 
Повідомлень: 318
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:51

cohan рахкарта без +
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 30.03.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Хтось розкаже розлого в чому цимес райфкарти+?я так розумію,що це лише дебітка?як категорії кишмишу визначаються, скільки їх?чи варто до колекції кишминих карток добавляти?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 650
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:33

  t-step написав:Хтось розкаже розлого в чому цимес райфкарти+?я так розумію,що це лише дебітка?як категорії кишмишу визначаються, скільки їх?чи варто до колекції кишминих карток добавляти?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk


viewtopic.php?p=5067649#p5067649

кешбек пока плох, 0,5% не за все (см правила) - точно нет комунала, связи и транспорта
повышенные непонятно - в вайбер прка ничего нет,
или еще идет тест, или будет не сам по себе, а после трат индивидуально

обнал обещан на уровне, но еще не тестировал хотя бы на 100к
cohan
 
Повідомлень: 318
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 728729730731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1717, 1718, 1719
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17185 2398368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 19:29
jay2004
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4321, 4322, 4323
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43223 5237640
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 19:14
swan forever
Юнекс Банк 1 ... 228, 229, 230
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2294 62887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 17:47
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17186)
30.09.2020 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.