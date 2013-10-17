RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 729730731732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07

clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 30.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:05

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Alexey_k9
Преимущество у простой Райфкарты одно - отсутствие абонплаты в независимости от каких-либо условий. Что видно в сравнительной табличке по тарифам.

минус: платный СЭП, смс.


вроде нашару
cohan
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:51

cohan рахкарта без +
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 30.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

Хтось розкаже розлого в чому цимес райфкарти+?я так розумію,що це лише дебітка?як категорії кишмишу визначаються, скільки їх?чи варто до колекції кишминих карток добавляти?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 652
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:33

  t-step написав:Хтось розкаже розлого в чому цимес райфкарти+?я так розумію,що це лише дебітка?як категорії кишмишу визначаються, скільки їх?чи варто до колекції кишминих карток добавляти?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk


viewtopic.php?p=5067649#p5067649

кешбек пока плох, 0,5% не за все (см правила) - точно нет комунала, связи и транспорта
повышенные непонятно - в вайбер прка ничего нет,
или еще идет тест, или будет не сам по себе, а после трат индивидуально

обнал обещан на уровне, но еще не тестировал хотя бы на 100к
cohan
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:29

Re: Райффайзен Банк Аваль

про вайбер - мутные условия, пахнет #зеленим лайном
Maksi2
 
Повідомлень: 680
З нами з: 18.06.19
Подякував: 318 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:17

Ну что кто то получил уже "спец"предложение ?И вопрос по Вайберу, его нужно как то указывать в баночке или чат или на подогретой?
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 29.11.16
Подякував: 300 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:19

  Дядя Дима написав:Ну что кто то получил уже "спец"предложение ?И вопрос по Вайберу, его нужно как то указывать в баночке или чат или на подогретой?

вайбер д.б. на финномере у банки :)
Востаннє редагувалось clientage в Суб 03 жов, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32521
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 3809 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:25

clientage Вот опять засада. У меня понятное дело финансовые номера с левыми сервисами никогда не пересекаются. Придётся вайбер ещё открывать на компе.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 29.11.16
Подякував: 300 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

У меня получилось так, что на момент оформления карты указал номер, закреплённый в Viber, а после сменил на другой (который нигде не светится).
Так я могу смотреть остатки по карте, но кешбеки мне не доступны :(

Уже даже номер менял в Viber на финансировый, всё равно коряво работает :(

ps Правда этот момент касается ПУМБ. В этом банке надо тестировать.
Востаннє редагувалось MASolomko в Суб 03 жов, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 08.03.18
Подякував: 233 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 729730731732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, MASolomko, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8996, 8997, 8998
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89971 10589515
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 17:54
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4346, 4347, 4348
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43475 5259301
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 17:08
Дядя Дима
ОКСІ БАНК 1 ... 77, 78, 79
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
783 109656
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 12:24
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89972)
03.10.2020 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron