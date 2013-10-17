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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 17:42
Дядя Дима написав:clientage
Вот опять засада. У меня понятное дело финансовые номера с левыми сервисами никогда не пересекаются. Придётся вайбер ещё открывать на компе.
на компе вайбер привязан к телепону полюбэ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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