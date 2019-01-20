на компе вайбер привязан к телепону полюбэ
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 17:42
на компе вайбер привязан к телепону полюбэ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:55
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ловіть ще більше кешбеків від Райфу. Потрібно лише:
✔ З 28 вересня по 31 жовтня оформити кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка».
✔ Здійснювати розрахунки кредитною карткою за товари та послуги.
За покупки, здійснені в національній валюті, з 6 по 8 листопада ви отримаєте кешбек 10 % (максимальна сума – 500 грн) або станете одним із щасливців, які виграють супер кешбек у розмірі 100 % (максимальна сума – 20 000 грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|