Ловіть ще більше кешбеків від Райфу. Потрібно лише:
✔ З 28 вересня по 31 жовтня оформити кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка».
✔ Здійснювати розрахунки кредитною карткою за товари та послуги.
За покупки, здійснені в національній валюті, з 6 по 8 листопада ви отримаєте кешбек 10 % (максимальна сума – 500 грн) або станете одним із щасливців, які виграють супер кешбек у розмірі 100 % (максимальна сума – 20 000 грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Ловіть ще більше кешбеків від Райфу. Потрібно лише:
✔ З 28 вересня по 31 жовтня оформити кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка».
✔ Здійснювати розрахунки кредитною карткою за товари та послуги.
За покупки, здійснені в національній валюті, з 6 по 8 листопада ви отримаєте кешбек 10 % (максимальна сума – 500 грн) або станете одним із щасливців, які виграють супер кешбек у розмірі 100 % (максимальна сума – 20 000 грн).
За 3 дня использования с 6 по 8 ноября они насыпят кешбек 10%, а потом, годами, сиди всухомятку с кредиткой как лошара разве что открыть, опрокинуть корыто, дождаться выплат и закрыть карту. Когда выплаты кстати? .