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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 729730731732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 17:42

  Дядя Дима написав:clientage Вот опять засада. У меня понятное дело финансовые номера с левыми сервисами никогда не пересекаются. Придётся вайбер ещё открывать на компе.

на компе вайбер привязан к телепону полюбэ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

https://www.instagram.com/p/CF1f1QEDTrY/

Ловіть ще більше кешбеків від Райфу. Потрібно лише:

✔ З 28 вересня по 31 жовтня оформити кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка».

✔ Здійснювати розрахунки кредитною карткою за товари та послуги.

За покупки, здійснені в національній валюті, з 6 по 8 листопада ви отримаєте кешбек 10 % (максимальна сума – 500 грн) або станете одним із щасливців, які виграють супер кешбек у розмірі 100 % (максимальна сума – 20 000 грн).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:07

  MASolomko написав:https://www.instagram.com/p/CF1f1QEDTrY/

Ловіть ще більше кешбеків від Райфу. Потрібно лише:

✔ З 28 вересня по 31 жовтня оформити кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка».

✔ Здійснювати розрахунки кредитною карткою за товари та послуги.

За покупки, здійснені в національній валюті, з 6 по 8 листопада ви отримаєте кешбек 10 % (максимальна сума – 500 грн) або станете одним із щасливців, які виграють супер кешбек у розмірі 100 % (максимальна сума – 20 000 грн).


это получается акция для новых клиентов банка?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:22

Открыл райф+. 30-го а эта курица хоть бы заикнулась :evil:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

говорят, не зарплатникам их не сильно и дают, но стоит попробовать

шановне панство, а кто подскажет про подвохи?
3% за конвертацию и 3,5 снять свои вижу,
как быть с ежемесячной по 100 дням? гоняться за 10ю яйцами или все же, если погашено в ноль, будет бесплатно?

P.S.
тут конечно адовый треш, ни ссылка на правила не работает, ни подача заявки...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

За 3 дня использования с 6 по 8 ноября они насыпят кешбек 10%, а потом, годами, сиди всухомятку с кредиткой как лошара :D
разве что открыть, опрокинуть корыто, дождаться выплат и закрыть карту. Когда выплаты кстати? :lol:.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 01:15

Maksi2 написано "не пизже месяца",т.е. до 8.12.20
Митяйка
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