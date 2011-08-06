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Ловіть ще більше кешбеків від Райфу. Потрібно лише:
✔ З 28 вересня по 31 жовтня оформити кредитну картку «100 днів» або «Хочу-картка».
✔ Здійснювати розрахунки кредитною карткою за товари та послуги.
За покупки, здійснені в національній валюті, з 6 по 8 листопада ви отримаєте кешбек 10 % (максимальна сума – 500 грн) або станете одним із щасливців, які виграють супер кешбек у розмірі 100 % (максимальна сума – 20 000 грн).
За 3 дня использования с 6 по 8 ноября они насыпят кешбек 10%, а потом, годами, сиди всухомятку с кредиткой как лошара разве что открыть, опрокинуть корыто, дождаться выплат и закрыть карту. Когда выплаты кстати? .
Maksi2 написав:За 3 дня использования с 6 по 8 ноября они насыпят кешбек 10%, а потом, годами, сиди всухомятку с кредиткой как лошара разве что открыть, опрокинуть корыто, дождаться выплат и закрыть карту. Когда выплаты кстати? .
а в Вале всегда так? на картинке нарисовано "кешбек 10% с 28.09 по 31.10"
и в тексте, если верить запятой, с 6 по 8 выплатят это кеш, а Вы говорите, они так хитро манипулируют датами и кеш на самом деле будет только за 6-8е, а выплатят вообще в декабре ?
не знаю кому верить, страница заявки и правил не пашет на Авале
UPD: заработал Аваль, таки да, в правилах четко
а також у період з «6» по «8» листопада 2020 р. здійснили з використанням такої Кредитної картки операцію/ії з оплати товарів/робіт/послуг в національній валюті (далі – Трансакція)
усьо ясно с этой банкой
там еще и обязательное условие
та отримали смс/viber-повідомлення стосовно участі в Акції на номери телефонів (у випадку, коли клієнти надали згоду на отримання смс-повідомлень з метою отримання інформації про послуги, акції Банку та партнерів)