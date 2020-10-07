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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:16

  Maksi2 написав:cohan хитроделанная эта Валя :lol: ахаха

Да не то слово!
Решил из кума свинорыла сделать, а тут облом случился.
Акция
Оформіть у нас одну з кредитних карток – «Хочу-картка» чи «100 днів» у період із 28 вересня по 31 жовтня 2020р.
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На ГЛ этот казус не поясняют, предлагают перевести к ним в банчок зарплатный проект, и тогда, может быть эту акции можно будет применить.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1962
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:30

рах+

Изменили мне сегодня з/п тариф на рах+
Условия пакета в приложухе пока пустые. Судя по тому, что я покупок на 2000 не делаю и з/п у меня на счету задерживается не дольше, чем происходит проводка по СЭП, есть надежда, что СЭП учитывается в траты.
Кнопки Ще нет. Вебра на финномере тоже...
на вопрос "как получить кешбек 20%?" гарячка говорит: ждите предложения от банка, если будет такое предложение, мы сообщим" :|
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1222
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Ромасик написав:...есть надежда, что СЭП учитывается в траты.

Нет, не учитывается, зря надеетесь
Просто вас т.о. подсадили на оборот 2К :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:03

  clientage написав:
  Ромасик написав:...есть надежда, что СЭП учитывается в траты.

Нет, не учитывается, зря надеетесь
Просто вас т.о. подсадили на оборот 2К :wink:

скорее держать 2000 на счету. Это стоит около 15 грн/мес :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 30.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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