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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:16

  Maksi2 написав:cohan хитроделанная эта Валя :lol: ахаха

Да не то слово!
Решил из кума свинорыла сделать, а тут облом случился.
Акция
Оформіть у нас одну з кредитних карток – «Хочу-картка» чи «100 днів» у період із 28 вересня по 31 жовтня 2020р.
https://www.aval.ua/news/oformit-kredit ... bekom-1200
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И, зацените красоту игры, - новым клиентам кредитные карты не открыают, пока действует карантин. Карантин у нас продлен до 31.10
На ГЛ этот казус не поясняют, предлагают перевести к ним в банчок зарплатный проект, и тогда, может быть эту акции можно будет применить.
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  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 1967
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:30

рах+

Изменили мне сегодня з/п тариф на рах+
Условия пакета в приложухе пока пустые. Судя по тому, что я покупок на 2000 не делаю и з/п у меня на счету задерживается не дольше, чем происходит проводка по СЭП, есть надежда, что СЭП учитывается в траты.
Кнопки Ще нет. Вебра на финномере тоже...
на вопрос "как получить кешбек 20%?" гарячка говорит: ждите предложения от банка, если будет такое предложение, мы сообщим" :|
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Ромасик написав:...есть надежда, что СЭП учитывается в траты.

Нет, не учитывается, зря надеетесь
Просто вас т.о. подсадили на оборот 2К :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:03

  clientage написав:
  Ромасик написав:...есть надежда, что СЭП учитывается в траты.

Нет, не учитывается, зря надеетесь
Просто вас т.о. подсадили на оборот 2К :wink:

скорее держать 2000 на счету. Это стоит около 15 грн/мес :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 30.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:39

Re: Райффайзен Банк Аваль

Кто пользуется ПВБКИ? Вторую ночь не могу зайти в личку.
Bosstone
 
Повідомлень: 1735
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:47

Кто-то в курсе - перевод клиентов с Активного на новые тарифы отменяется или снова переносится? До сих пор в приложении "светит" Активный...
Anadonta
 
Повідомлень: 909
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:06

  Bosstone написав:Кто пользуется ПВБКИ? Вторую ночь не могу зайти в личку.

Зашёл на my.pvbki.com без вопросов.
Vorlon
 
Повідомлень: 9189
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:45

Re: Райффайзен Банк Аваль

Коллеги, подскажите пожалуйста. Перевели вчера принудительно мою зарплатную карту на тариф Райф+. Раньше был на оптимальном + и совершал 10 платежей картой и это было бесплатно (обычно ганял СЕПом с аваля на монобанк 10 раз по 10 грн :)). Теперь нужно либо покупать картой на сумму не меньше 2000 или иметь на карте 2000 грн в остатке.(геморроя добавили, а толку мало). Слышал что еще какие-то кэшбеки ЩЕ! появились. А где их найти, в приложении ничего такого нет, в интернет версии тоже. На гарячке сказали что будут каким-то менеджерам звонить и они не знают. Это у всех такая ерунда?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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