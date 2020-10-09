Да не то слово! Решил из кума свинорыла сделать, а тут облом случился. Акция Оформіть у нас одну з кредитних карток – «Хочу-картка» чи «100 днів» у період із 28 вересня по 31 жовтня 2020р. https://www.aval.ua/news/oformit-kredit ... bekom-1200 по условиям - только для новых клиентов! И, зацените красоту игры, - новым клиентам кредитные карты не открыают, пока действует карантин. Карантин у нас продлен до 31.10 На ГЛ этот казус не поясняют, предлагают перевести к ним в банчок зарплатный проект, и тогда, может быть эту акции можно будет применить.
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Изменили мне сегодня з/п тариф на рах+ Условия пакета в приложухе пока пустые. Судя по тому, что я покупок на 2000 не делаю и з/п у меня на счету задерживается не дольше, чем происходит проводка по СЭП, есть надежда, что СЭП учитывается в траты. Кнопки Ще нет. Вебра на финномере тоже... на вопрос "как получить кешбек 20%?" гарячка говорит: ждите предложения от банка, если будет такое предложение, мы сообщим"
Коллеги, подскажите пожалуйста. Перевели вчера принудительно мою зарплатную карту на тариф Райф+. Раньше был на оптимальном + и совершал 10 платежей картой и это было бесплатно (обычно ганял СЕПом с аваля на монобанк 10 раз по 10 грн ). Теперь нужно либо покупать картой на сумму не меньше 2000 или иметь на карте 2000 грн в остатке.(геморроя добавили, а толку мало). Слышал что еще какие-то кэшбеки ЩЕ! появились. А где их найти, в приложении ничего такого нет, в интернет версии тоже. На гарячке сказали что будут каким-то менеджерам звонить и они не знают. Это у всех такая ерунда?
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alex2013a90 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Перевели вчера принудительно мою зарплатную карту на тариф Райф+. Раньше был на оптимальном + и совершал 10 платежей картой и это было бесплатно (обычно ганял СЕПом с аваля на монобанк 10 раз по 10 грн ). Теперь нужно либо покупать картой на сумму не меньше 2000 или иметь на карте 2000 грн в остатке.(геморроя добавили, а толку мало). Слышал что еще какие-то кэшбеки ЩЕ! появились. А где их найти, в приложении ничего такого нет, в интернет версии тоже. На гарячке сказали что будут каким-то менеджерам звонить и они не знают. Это у всех такая ерунда?
Ще появляется в приложении, пишите поддержке в приложении