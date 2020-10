Додано: Суб 10 жов, 2020 15:26

Bosstone написав: По моему скромному мнению, программа лояльности, по которой за покупки возвращают 0,5% грязными, не заслуживает внимания. По моему скромному мнению, программа лояльности, по которой за покупки возвращают 0,5% грязными, не заслуживает внимания.



Верно. 0.5%, это ничего. Аваль жирует на зарплатных проектах и поэтому нагибает физиков вдоль и поперек.



Единственная стоящая вещь была это неограниченный priority pass и 10% на ощадном счету и бесплатные платежи по реквизитам.



Но это в прошлом (кроме платежей). Я не говорю про убогийший функционал онлайн банкинга, в котором нельзя посмотреть выписку более чем за 3 месяца, нельзя искать по контрагенту.



И про то, что периодами нет доступа по полчаса и часу каждый день дни подряд.



