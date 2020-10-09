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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 731732733734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:08

  iamdimon написав:
  alex2013a90 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Перевели вчера принудительно мою зарплатную карту на тариф Райф+. Раньше был на оптимальном + и совершал 10 платежей картой и это было бесплатно (обычно ганял СЕПом с аваля на монобанк 10 раз по 10 грн :)). Теперь нужно либо покупать картой на сумму не меньше 2000 или иметь на карте 2000 грн в остатке.(геморроя добавили, а толку мало). Слышал что еще какие-то кэшбеки ЩЕ! появились. А где их найти, в приложении ничего такого нет, в интернет версии тоже. На гарячке сказали что будут каким-то менеджерам звонить и они не знают. Это у всех такая ерунда?

Ще появляется в приложении, пишите поддержке в приложении
В этом месяце уже проявиться должны?
Митяйка
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Повідомлень: 34
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:08

Re: Райффайзен Банк Аваль

По моему скромному мнению, программа лояльности, по которой за покупки возвращают 0,5% грязными, не заслуживает внимания.
Bosstone
 
Повідомлень: 1738
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:12

  Митяйка написав:В этом месяце уже проявиться должны?

Да, раздел в банкинге у меня уже есть. Спецкатегорий в вайбере пока нет, хотя их обещают еще с августа.
Bosstone
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 21.04.10
Подякував: 637 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:26

  Bosstone написав:По моему скромному мнению, программа лояльности, по которой за покупки возвращают 0,5% грязными, не заслуживает внимания.


Верно. 0.5%, это ничего. Аваль жирует на зарплатных проектах и поэтому нагибает физиков вдоль и поперек.

Единственная стоящая вещь была это неограниченный priority pass и 10% на ощадном счету и бесплатные платежи по реквизитам.

Но это в прошлом (кроме платежей). Я не говорю про убогийший функционал онлайн банкинга, в котором нельзя посмотреть выписку более чем за 3 месяца, нельзя искать по контрагенту.

И про то, что периодами нет доступа по полчаса и часу каждый день дни подряд.

То, что у нас в стране невозможно заочно поменять телефон и адрес - это конечно не проблема только Аваля.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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