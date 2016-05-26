Додано: Пон 12 жов, 2020 22:42

Краткая история "как я вступил в гоуно по имени аваль".

Повелся на кеш до 20%, в начале сентября открыл карту райф+, обещали что приедет через 10 рабочих дней но приехала раньше, дней через 6. Но рано я радовался - в приложении бонусной программы Ще не было, после нескольких обращений на горячку таки появилась кнопка Ще. Поигрался, потестил и забросил. В конце сентября таки пришло в вайбер обещанные 20%, настрелял ту несчастную тыщу кеша (знал бы что можно больше 1к в мес то постарался б еще), и тут облом - вывести можно через 14 дней (помним про лимит вывода в месяц не более 1к кеша). Ну ок, жду 14 дней, сегодня вспомнил, захожу вывести кеш - сервис тымчасово недоступный. Звоню курицам на горячку- надолго сервис вывода прилег? И тут куриц по имени Иван делает хедшот - сервис вывода баблонуса не пашет с дня запуска этой чудобонусной программы Ще. На мой вопрос когда я смогу получить - хз, ждите когда запустят вывод. Финита ля комедия...