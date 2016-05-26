alex2013a90 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Перевели вчера принудительно мою зарплатную карту на тариф Райф+. Раньше был на оптимальном + и совершал 10 платежей картой и это было бесплатно (обычно ганял СЕПом с аваля на монобанк 10 раз по 10 грн ). Теперь нужно либо покупать картой на сумму не меньше 2000 или иметь на карте 2000 грн в остатке.(геморроя добавили, а толку мало). Слышал что еще какие-то кэшбеки ЩЕ! появились. А где их найти, в приложении ничего такого нет, в интернет версии тоже. На гарячке сказали что будут каким-то менеджерам звонить и они не знают. Это у всех такая ерунда?
Ще появляется в приложении, пишите поддержке в приложении
Краткая история "как я вступил в гоуно по имени аваль". Повелся на кеш до 20%, в начале сентября открыл карту райф+, обещали что приедет через 10 рабочих дней но приехала раньше, дней через 6. Но рано я радовался - в приложении бонусной программы Ще не было, после нескольких обращений на горячку таки появилась кнопка Ще. Поигрался, потестил и забросил. В конце сентября таки пришло в вайбер обещанные 20%, настрелял ту несчастную тыщу кеша (знал бы что можно больше 1к в мес то постарался б еще), и тут облом - вывести можно через 14 дней (помним про лимит вывода в месяц не более 1к кеша). Ну ок, жду 14 дней, сегодня вспомнил, захожу вывести кеш - сервис тымчасово недоступный. Звоню курицам на горячку- надолго сервис вывода прилег? И тут куриц по имени Иван делает хедшот - сервис вывода баблонуса не пашет с дня запуска этой чудобонусной программы Ще. На мой вопрос когда я смогу получить - хз, ждите когда запустят вывод. Финита ля комедия...