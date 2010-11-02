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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 732733734735>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:08

  iamdimon написав:
  alex2013a90 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Перевели вчера принудительно мою зарплатную карту на тариф Райф+. Раньше был на оптимальном + и совершал 10 платежей картой и это было бесплатно (обычно ганял СЕПом с аваля на монобанк 10 раз по 10 грн :)). Теперь нужно либо покупать картой на сумму не меньше 2000 или иметь на карте 2000 грн в остатке.(геморроя добавили, а толку мало). Слышал что еще какие-то кэшбеки ЩЕ! появились. А где их найти, в приложении ничего такого нет, в интернет версии тоже. На гарячке сказали что будут каким-то менеджерам звонить и они не знают. Это у всех такая ерунда?

Ще появляется в приложении, пишите поддержке в приложении
В этом месяце уже проявиться должны?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:08

Re: Райффайзен Банк Аваль

По моему скромному мнению, программа лояльности, по которой за покупки возвращают 0,5% грязными, не заслуживает внимания.
Bosstone
 
Повідомлень: 1741
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:12

  Митяйка написав:В этом месяце уже проявиться должны?

Да, раздел в банкинге у меня уже есть. Спецкатегорий в вайбере пока нет, хотя их обещают еще с августа.
Bosstone
 
Повідомлень: 1741
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:26

  Bosstone написав:По моему скромному мнению, программа лояльности, по которой за покупки возвращают 0,5% грязными, не заслуживает внимания.


Верно. 0.5%, это ничего. Аваль жирует на зарплатных проектах и поэтому нагибает физиков вдоль и поперек.

Единственная стоящая вещь была это неограниченный priority pass и 10% на ощадном счету и бесплатные платежи по реквизитам.

Но это в прошлом (кроме платежей). Я не говорю про убогийший функционал онлайн банкинга, в котором нельзя посмотреть выписку более чем за 3 месяца, нельзя искать по контрагенту.

И про то, что периодами нет доступа по полчаса и часу каждый день дни подряд.

То, что у нас в стране невозможно заочно поменять телефон и адрес - это конечно не проблема только Аваля.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

Краткая история "как я вступил в гоуно по имени аваль".
Повелся на кеш до 20%, в начале сентября открыл карту райф+, обещали что приедет через 10 рабочих дней но приехала раньше, дней через 6. Но рано я радовался - в приложении бонусной программы Ще не было, после нескольких обращений на горячку таки появилась кнопка Ще. Поигрался, потестил и забросил. В конце сентября таки пришло в вайбер обещанные 20%, настрелял ту несчастную тыщу кеша (знал бы что можно больше 1к в мес то постарался б еще), и тут облом - вывести можно через 14 дней (помним про лимит вывода в месяц не более 1к кеша). Ну ок, жду 14 дней, сегодня вспомнил, захожу вывести кеш - сервис тымчасово недоступный. Звоню курицам на горячку- надолго сервис вывода прилег? И тут куриц по имени Иван делает хедшот - сервис вывода баблонуса не пашет с дня запуска этой чудобонусной программы Ще. На мой вопрос когда я смогу получить - хз, ждите когда запустят вывод. Финита ля комедия...
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:44

  alex_b написав:В конце сентября таки пришло в вайбер обещанные 20%

И что там пришло? У меня до сих пор предложений нет, не смотря на то, что карта получена одной из первых в середине августа...

P.S. Сегодня звонили - хотели уломать на кредитку "100 дней" с лимитом 10 тысяч как зарплатнику :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:54

ОЛЕКСАНДР, понеділок, потужність на 80%.

Ловіть «ЩЕ!» 20% ЕКСТРАБОНУСІВ за ВСІ покупки до 200 гривень протягом години (smiley)

З 13:00 до 14:00 лише 28 вересня.

Поїхали (wink)

Кредитку мне не дают, зряплатникам только. Хорошо что горе обошло меня стороной с такой зарплаткой.
alex_b
 
Повідомлень: 560
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:02

  alex_b написав:ОЛЕКСАНДР, понеділок, потужність на 80%.

Ловіть «ЩЕ!» 20% ЕКСТРАБОНУСІВ за ВСІ покупки до 200 гривень протягом години (smiley)

З 13:00 до 14:00 лише 28 вересня.

Поїхали (wink)

Кредитку мне не дают, зряплатникам только. Хорошо что горе обошло меня стороной с такой зарплаткой.


мне дали кредитку со стороны, даже не сильно ломались :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 05:47

  alex_b написав:за ВСІ покупки до 200 гривень протягом години

Челенджі крутіші за котобанку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:32

alex_b Получается, потратили 161 тыс.?
Bosstone
 
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