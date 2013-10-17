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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:28
Bosstone написав:alex_b
Получается, потратили 161 тыс.?
У вас какая-то своя математика, чтобы набить 1000 кешбека по ставке 20% нужно было потратить всего 5000.
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antey718
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:28
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
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alex_b
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:34
alex_b написав:
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
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cohan
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Додано: Вів 13 жов, 2020 12:54
cohan написав: alex_b написав:
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?
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iamdimon
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Додано: Вів 13 жов, 2020 19:19
Вниманию зарплатников: тем, кого уже перевели в тариф Райфкарта+ можно беслатно перейти в бесплатный тариф Райфкарта (это который без Ще) по звонку в контакт-центр. Обслуживание в последнем тарифе полностью бесплатное, а из подводных камней только платное смс-информирование (но бесплатные пуши в приложении и смс о зачислении зп, остальное можно отключить сразу) и СЕПы по 3 грн/шт. Снятие в банкоматах/кассе - как и в Райфкарте+: безлимит в банкоматах и от бесплатно от 5000 грн в кассах.
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