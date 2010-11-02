У вас какая-то своя математика, чтобы набить 1000 кешбека по ставке 20% нужно было потратить всего 5000.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 09:28
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:28
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
Додано: Вів 13 жов, 2020 10:34
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:54
Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:19
Райфкарта+
Вниманию зарплатников: тем, кого уже перевели в тариф Райфкарта+ можно беслатно перейти в бесплатный тариф Райфкарта (это который без Ще) по звонку в контакт-центр. Обслуживание в последнем тарифе полностью бесплатное, а из подводных камней только платное смс-информирование (но бесплатные пуши в приложении и смс о зачислении зп, остальное можно отключить сразу) и СЕПы по 3 грн/шт. Снятие в банкоматах/кассе - как и в Райфкарте+: безлимит в банкоматах и от бесплатно от 5000 грн в кассах.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:32
alex_b Если я правильно понял условия спецпредложения, то сумма экстрабонусов ограничена лимитом 200 гривен. Поэтому я предположил, что вы получили 200 гривен экстракешбека по ставке 20% за покупки на 1000 гривен, остается 800 гривен кешбека по ставке 0,5% за покупки на 160 тыс. гривен. А какая у вас математика?
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:22
не, я о том, чего можно накупить по 200 грн на 5000 по-быстрому: комуналь в Ще не участвует, что-то за 5 тыщ типа телефона на стоит 200 грн, продукты - ну один стейк красной рыбы в Ашане может так стоит, остальное или коньяки не по 200 или мелкое не по кварталу хранится... в общем, идеи приветствуются
первая - коды Сильпо - я озвучил
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