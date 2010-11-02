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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 732733734735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:28

  Bosstone написав:alex_b Получается, потратили 161 тыс.?


У вас какая-то своя математика, чтобы набить 1000 кешбека по ставке 20% нужно было потратить всего 5000.
antey718
 
Повідомлень: 533
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:28

У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
alex_b
 
Повідомлень: 561
З нами з: 24.07.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:34

  alex_b написав:У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))


больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
cohan
 
Повідомлень: 345
З нами з: 27.09.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:54

  cohan написав:
  alex_b написав:У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))


больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )

Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?
iamdimon
 
Повідомлень: 123
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:19

Райфкарта+

Вниманию зарплатников: тем, кого уже перевели в тариф Райфкарта+ можно беслатно перейти в бесплатный тариф Райфкарта (это который без Ще) по звонку в контакт-центр. Обслуживание в последнем тарифе полностью бесплатное, а из подводных камней только платное смс-информирование (но бесплатные пуши в приложении и смс о зачислении зп, остальное можно отключить сразу) и СЕПы по 3 грн/шт. Снятие в банкоматах/кассе - как и в Райфкарте+: безлимит в банкоматах и от бесплатно от 5000 грн в кассах.
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Повідомлень: 280
З нами з: 24.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:32

alex_b Если я правильно понял условия спецпредложения, то сумма экстрабонусов ограничена лимитом 200 гривен. Поэтому я предположил, что вы получили 200 гривен экстракешбека по ставке 20% за покупки на 1000 гривен, остается 800 гривен кешбека по ставке 0,5% за покупки на 160 тыс. гривен. А какая у вас математика?
Bosstone
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 21.04.10
Подякував: 637 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:22

  iamdimon написав:
  cohan написав:
  alex_b написав:У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))


больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )

Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?


не, я о том, чего можно накупить по 200 грн на 5000 по-быстрому: комуналь в Ще не участвует, что-то за 5 тыщ типа телефона на стоит 200 грн, продукты - ну один стейк красной рыбы в Ашане может так стоит, остальное или коньяки не по 200 или мелкое не по кварталу хранится... в общем, идеи приветствуются
первая - коды Сильпо - я озвучил
cohan
 
Повідомлень: 345
З нами з: 27.09.19
Подякував: 28 раз.
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