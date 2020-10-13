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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:28
Bosstone написав:alex_b
Получается, потратили 161 тыс.?
У вас какая-то своя математика, чтобы набить 1000 кешбека по ставке 20% нужно было потратить всего 5000.
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antey718
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:28
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
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alex_b
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:34
alex_b написав:
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
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cohan
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Додано: Вів 13 жов, 2020 12:54
cohan написав: alex_b написав:
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?
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iamdimon
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Додано: Вів 13 жов, 2020 19:19
Вниманию зарплатников: тем, кого уже перевели в тариф Райфкарта+ можно беслатно перейти в бесплатный тариф Райфкарта (это который без Ще) по звонку в контакт-центр. Обслуживание в последнем тарифе полностью бесплатное, а из подводных камней только платное смс-информирование (но бесплатные пуши в приложении и смс о зачислении зп, остальное можно отключить сразу) и СЕПы по 3 грн/шт. Снятие в банкоматах/кассе - как и в Райфкарте+: безлимит в банкоматах и от бесплатно от 5000 грн в кассах.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 20:32
alex_b Если я правильно понял условия спецпредложения, то сумма экстрабонусов ограничена лимитом 200 гривен. Поэтому я предположил, что вы получили 200 гривен экстракешбека по ставке 20% за покупки на 1000 гривен, остается 800 гривен кешбека по ставке 0,5% за покупки на 160 тыс. гривен. А какая у вас математика?
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Bosstone
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:22
iamdimon написав: cohan написав: alex_b написав:
У вас какая то циганская математика, откуда сума в 161к даже при 0.5%? Хотя я ж выше написал что предложили 20%. Наверное выгодный клиент для банков)))
больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?
не, я о том, чего можно накупить по 200 грн на 5000 по-быстрому: комуналь в Ще не участвует, что-то за 5 тыщ типа телефона на стоит 200 грн, продукты - ну один стейк красной рыбы в Ашане может так стоит, остальное или коньяки не по 200 или мелкое не по кварталу хранится... в общем, идеи приветствуются
первая - коды Сильпо - я озвучил
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cohan
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:53
cohan Так 200 гривен означают максимальную сумму покупки, на которую начисляются экстрабонусы? А какие сроки этой акции? 28.09.20 ведь уже прошло.
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Bosstone
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Додано: Сер 14 жов, 2020 00:32
Bosstone написав:cohan
Так 200 гривен означают максимальную сумму покупки, на которую начисляются экстрабонусы? А какие сроки этой акции? 28.09.20 ведь уже прошло.
Відповіді на усі Ваші питання є у початковому повідомленні, яке ви вже 2-гу сторінку так жваво обговорюєте viewtopic.php?p=5076173#p5076173
Акція діяла рівно годину спеціально для Олександра. Вочевидь, cohan
цікавиться подробицями, щоб знати, куди бігти, коли/якщо йому передадуть естафету у цьому спринті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 14 жов, 2020 19:43
Bosstone написав:alex_b
Если я правильно понял условия спецпредложения, то сумма экстрабонусов ограничена лимитом 200 гривен. Поэтому я предположил, что вы получили 200 гривен экстракешбека по ставке 20% за покупки на 1000 гривен, остается 800 гривен кешбека по ставке 0,5% за покупки на 160 тыс. гривен. А какая у вас математика?
За каждую покупку до 200 грн давало 20% кеша, если 201 грн то сыпало штатные 0.5%, лимита на количество покупок не было, можно было б и больше 1к набить но время поджимало.
Самое смешное что акция была с 13.00 до 14.00 а смс в вайбер пришло в 13.20.
cohan написав: iamdimon написав: cohan написав:
больше интересно где их потратить ), ничего кроме сертификатов Сильпо в рядом стоящих магазинах в голову не приходит )
Бонусы по Ще выводятся кешем на карту за минусом 19.5%, при чем тут Сильпа?
Возможно Вы перепутали с Смартревелом?
не, я о том, чего можно накупить по 200 грн на 5000 по-быстрому: комуналь в Ще не участвует, что-то за 5 тыщ типа телефона на стоит 200 грн, продукты - ну один стейк красной рыбы в Ашане может так стоит, остальное или коньяки не по 200 или мелкое не по кварталу хранится... в общем, идеи приветствуются
первая - коды Сильпо - я озвучил
Расслабтесь, никуда я не бегал, все было сделано не отрывая пятую точку от кресла. У вас же есть карте, потестируйте за что дает кеш (он появляется моментально в приложухе) а за что нет, и никогда не верьте написанному.
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alex_b
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