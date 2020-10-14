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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 08:05
В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:56
Кочевник написав:
В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.
По Райфкарте+ всё на месте.
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Vorlon
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