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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 08:05
Re: Райффайзен Банк Аваль
В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Чет 15 жов, 2020 08:56
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:25
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ось блін, рукоблуди.
Підпис без реферальних посилань
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