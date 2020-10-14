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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 08:05
В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.
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Кочевник
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:56
Кочевник написав:
В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.
По Райфкарте+ всё на месте.
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Vorlon
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Додано: Чет 15 жов, 2020 09:25
Ось блін, рукоблуди.
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Кочевник
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15
Кочевник написав:
В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.
Так, у додатку дійсно прибрали, але у WEB-версії залишили...
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Anadonta
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:20
Anadonta
Только что повторно зашёл: для пакета Райфкарта+ пункт "Условия пакета" в мобильном приложении (Андроид) на месте!
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Vorlon
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Додано: Чет 15 жов, 2020 20:30
Vorlon написав:Anadonta
Только что повторно зашёл: для пакета Райфкарта+ пункт "Условия пакета" в мобильном приложении (Андроид) на месте!
Не уточнил - речь о пакете "Активный", который банк пока так и не переключил на Райфкарту.
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Anadonta
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Чет 15 жов, 2020 19:56
Dikoy
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