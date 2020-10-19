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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 733734735736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:56

  Кочевник написав:В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.

По Райфкарте+ всё на месте.
Vorlon
 
Повідомлень: 9247
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 986 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ось блін, рукоблуди.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 16.02.17
Подякував: 291 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15

  Кочевник написав:В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.


Так, у додатку дійсно прибрали, але у WEB-версії залишили...
Anadonta
 
Повідомлень: 918
З нами з: 25.11.12
Подякував: 151 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:20

Anadonta
Только что повторно зашёл: для пакета Райфкарта+ пункт "Условия пакета" в мобильном приложении (Андроид) на месте!
Vorlon
 
Повідомлень: 9247
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 986 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:30

  Vorlon написав:Anadonta
Только что повторно зашёл: для пакета Райфкарта+ пункт "Условия пакета" в мобильном приложении (Андроид) на месте!


Не уточнил - речь о пакете "Активный", который банк пока так и не переключил на Райфкарту.
Anadonta
 
Повідомлень: 918
З нами з: 25.11.12
Подякував: 151 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:18

Re: Райффайзен Банк Аваль

По Фішбеку також немає.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 16.02.17
Подякував: 291 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:20

Re: Райффайзен Банк Аваль

Отправлял 13.10 в обед 4 платежа но Моню, обычно доходят, максимум, за 2 часа, но денег до сих пор нет. Оказалось, что сбой на стороне Райфа, т.к. "чересчур много платежей было, и их не смогли обработать :evil: " (так горячка говорит). И провести уже не могут и теперь деньги 19.10!!! вернутся мне на счет. Итого, деньги зависли на неделю и никаких сорри-бонусов да и вообще никакого информирования о сбое... Хорошо хоть, что это не было погашение кредитки. Поэтому будьте осторожны и проверьте свои платежи от 13.10
AVF
 
Повідомлень: 250
З нами з: 23.11.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:08

  Кочевник написав:В додатку знову прибрали умову виконання безкоштовності пакету.

по рах+: деталі для відображенні відсутні :|
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Ромасик
 
Повідомлень: 1225
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мне пришло какое-то странное сообщение на вайбер от Аваля:

"З 25.10.2020 щомісячну плату за обслуговування рахунку кредитної картки Platinum Mastercard від Райфу - відмінено!
Обслуговування рахунку безкоштовне.
Тепер ще більше покупок, ще більше задоволення і головне з ще більшою економією!"

Кто-нибудь может сказать, какую плату за обслуживание они имеют ввиду? Разве по кредитке Платинум была какая-то плата за обслуживание?
Andrew75
 
Повідомлень: 1023
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  #<1 ... 733734735736
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