По Райфкарте+ всё на месте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 08:56
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:25
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ось блін, рукоблуди.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:20
Anadonta
Только что повторно зашёл: для пакета Райфкарта+ пункт "Условия пакета" в мобильном приложении (Андроид) на месте!
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:30
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:18
Re: Райффайзен Банк Аваль
По Фішбеку також немає.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:20
Re: Райффайзен Банк Аваль
Отправлял 13.10 в обед 4 платежа но Моню, обычно доходят, максимум, за 2 часа, но денег до сих пор нет. Оказалось, что сбой на стороне Райфа, т.к. "чересчур много платежей было, и их не смогли обработать " (так горячка говорит). И провести уже не могут и теперь деньги 19.10!!! вернутся мне на счет. Итого, деньги зависли на неделю и никаких сорри-бонусов да и вообще никакого информирования о сбое... Хорошо хоть, что это не было погашение кредитки. Поэтому будьте осторожны и проверьте свои платежи от 13.10
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:08
по рах+: деталі для відображенні відсутні
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:57
Мобильное приложение работает? С утра пишет за нестабильный интернет, при этом другие банки работают норм
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
не работает просто банкинг. но в целом в последние полгода ситуация значительно улучшилась, я уже даже не помню, когда последний раз не мог войти по причине еженедельных "регламентных работ" и по любой другой причине
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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