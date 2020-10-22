с утра моб. приложение работало кое-как с тормозами, сейчас при попытке войти по отпечатку пишет, что недостаточно прав для выполнения этой операции.
стабильный банк со стабильными глюками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:44
с утра моб. приложение работало кое-как с тормозами, сейчас при попытке войти по отпечатку пишет, что недостаточно прав для выполнения этой операции.
стабильный банк со стабильными глюками
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:13
Клиент_
зато по прибуткам рве когті шо бешенний, 3є місце як не як
viewtopic.php?p=5081225#p5081225
+50грн !
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