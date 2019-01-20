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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 734735736737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:44

с утра моб. приложение работало кое-как с тормозами, сейчас при попытке войти по отпечатку пишет, что недостаточно прав для выполнения этой операции.
стабильный банк со стабильными глюками
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:13

Клиент_
зато по прибуткам рве когті шо бешенний, 3є місце як не як

viewtopic.php?p=5081225#p5081225
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53

свершилось
активний стал рафкартой
похоже без плюса
слова или знака + нет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:56

У меня Активный превратился в Райф+. Видать таки от оборотов зависит.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:12

нда, еще бы найти где гарантированно переключиться на пуши а то 19г жалко
наверно в веб где-то есть.
в мобайл не нашел
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:02

  clientage написав:У меня Активный превратился в Райф+. Видать таки от оборотов зависит.

И у меня Райф+.
В тарифах написано, что обнал без комиссии "у мережі банкоматів будь-якого банку на території України", и никаких лимитов. Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Может, имеет значение примечание "5 - інші банки можуть стягувати додаткову комісію у валюті видачі готівки."? Но даже если и так, снятие нала без комиссии и лимитов в родных Валиных банкоматах – где подвох?
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:07

  v57 написав:нда, еще бы найти где гарантированно переключиться на пуши а то 19г жалко
наверно в веб где-то есть.
в мобайл не нашел

8- Інформування на моб. телефон про здійснення операцій по Рахунку через отримання PUSH-повідомлень у мобільному додатку Райффайзен Онлайн про всі операції буде доступно з листопада 2020р

Похоже, в октябре на 19 гривень побреют без вариантов.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:45

  clientage написав:У меня Активный превратился в Райф+. Видать таки от оборотов зависит.

Мои два пакета оба перевели на рахит без знака,на обоих лежит по двести бакинских,на Универсальном - неприлично много,но такой вердикт
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:47

  Julio написав:
  v57 написав:нда, еще бы найти где гарантированно переключиться на пуши а то 19г жалко
наверно в веб где-то есть.
в мобайл не нашел

8- Інформування на моб. телефон про здійснення операцій по Рахунку через отримання PUSH-повідомлень у мобільному додатку Райффайзен Онлайн про всі операції буде доступно з листопада 2020р

Похоже, в октябре на 19 гривень побреют без вариантов.

Мой оптимальный побрили на АП 18 числа,и теперь еще перевод
никому не верю
sens
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