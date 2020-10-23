RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:42

Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32691
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3835 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:56

  clientage написав:Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?


а шо Вам то Ще вонющее с 0,5% сдалось?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37719
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6011 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:00

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?


а шо Вам то Ще вонющее с 0,5% сдалось?

да сгодится для чегото
там же 20% обещают за шото -- типа настучать 30 покупок за 2 часа в 4 утра в субботу. Я готов сразиться :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32691
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3835 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 735736737738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, jay2004, MASolomko, riwalir, V2, Кочевник, Квесторе_поверніться, Волоdимир і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1735, 1736, 1737
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17362 2427662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 13:05
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4379, 4380, 4381
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43801 5307196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 12:19
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1876, 1877, 1878
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18774 2636043
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 11:20
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17363)
24.10.2020 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.