Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:42
Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:56
а шо Вам то Ще вонющее с 0,5% сдалось?
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:00
да сгодится для чегото
там же 20% обещают за шото -- типа настучать 30 покупок за 2 часа в 4 утра в субботу. Я готов сразиться
... делайте хоть что-нибудь!
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