Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:42
Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:56
а шо Вам то Ще вонющее с 0,5% сдалось?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:00
да сгодится для чегото
там же 20% обещают за шото -- типа настучать 30 покупок за 2 часа в 4 утра в субботу. Я готов сразиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:47
Оплата коммуналки, глюки
В последнее время сталкиваюсь с проблемой: оплачиваю коммуналку с ПК через КБ, деньги снимаются, но через пару секунд возвращаются. Статус операции "Відхилено". И так может быть несколько раз. Повторяю оплату в тот же день или на следующий, пока не пройдет. А на днях, заглянул в выписку, и обнаружил, что "відхилена" операция может втихую провестись банком. Причем у меня одно из списаний получилось через 2 недели от даты операции, в следующем месяце, а сама исходная операция так и остаётся в статусе "Відхилено".
И никаких смс о списании с карты. Саппорт говорит, что это происходит, когда получатель подтверждает проведение операции, но почему через 2 недели? Последний раз мне предложили связаться с получателем и сверить реквизиты ))).
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:34
Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась?
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:37
Да, отменили условную абонку. Я ее и так никада не платил
Но там есть неотменяемая ежемес страховка, кажись 0.8% от трат
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:40
clientage
В указанных тарифах не вижу никакой страховки
P.S. А что там были за условия?
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:55
Про Страхи нуна дето в ДКБО искать, но я не помню шобы кто-то хвастался, шо смог отказаться от страха
Там проблема получить кредитку челу с улицы, зарплатников еще могут ощастливить или ВИПов каких
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|