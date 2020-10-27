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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:42

Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:56

  clientage написав:Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?


а шо Вам то Ще вонющее с 0,5% сдалось?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:00

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Ооо, Ще подключилось!
А предложения по Ще када будут?


а шо Вам то Ще вонющее с 0,5% сдалось?

да сгодится для чегото
там же 20% обещают за шото -- типа настучать 30 покупок за 2 часа в 4 утра в субботу. Я готов сразиться :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:47

Оплата коммуналки, глюки

В последнее время сталкиваюсь с проблемой: оплачиваю коммуналку с ПК через КБ, деньги снимаются, но через пару секунд возвращаются. Статус операции "Відхилено". И так может быть несколько раз. Повторяю оплату в тот же день или на следующий, пока не пройдет. А на днях, заглянул в выписку, и обнаружил, что "відхилена" операция может втихую провестись банком. Причем у меня одно из списаний получилось через 2 недели от даты операции, в следующем месяце, а сама исходная операция так и остаётся в статусе "Відхилено".
И никаких смс о списании с карты. Саппорт говорит, что это происходит, когда получатель подтверждает проведение операции, но почему через 2 недели? Последний раз мне предложили связаться с получателем и сверить реквизиты ))).
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:34

Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf
Vorlon
 
Повідомлень: 9286
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:37

  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf

Да, отменили условную абонку. Я ее и так никада не платил
Но там есть неотменяемая ежемес страховка, кажись 0.8% от трат :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:40

clientage
В указанных тарифах не вижу никакой страховки :?

P.S. А что там были за условия?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:55

  Vorlon написав:clientage
В указанных тарифах не вижу никакой страховки :?

P.S. А что там были за условия?

Про Страхи нуна дето в ДКБО искать, но я не помню шобы кто-то хвастался, шо смог отказаться от страха :)
Там проблема получить кредитку челу с улицы, зарплатников еще могут ощастливить или ВИПов каких :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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