Додано: Пон 26 жов, 2020 13:47

В последнее время сталкиваюсь с проблемой: оплачиваю коммуналку с ПК через КБ, деньги снимаются, но через пару секунд возвращаются. Статус операции "Відхилено". И так может быть несколько раз. Повторяю оплату в тот же день или на следующий, пока не пройдет. А на днях, заглянул в выписку, и обнаружил, что "відхилена" операция может втихую провестись банком. Причем у меня одно из списаний получилось через 2 недели от даты операции, в следующем месяце, а сама исходная операция так и остаётся в статусе "Відхилено".

И никаких смс о списании с карты. Саппорт говорит, что это происходит, когда получатель подтверждает проведение операции, но почему через 2 недели? Последний раз мне предложили связаться с получателем и сверить реквизиты ))).