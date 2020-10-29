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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24
greenozon написав:
Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло
Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44
clientage написав: greenozon написав:
Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло
Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
Так кредитку без наявності преміального пакету не дають.... А за будь-який пакет потрібно або платити або ж мінімальні витрати від 10 тис.... Щось яж ніяк не схоже на "безкоштовну" платину
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nickvp
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П'ят 30 жов, 2020 14:21
Ой+
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