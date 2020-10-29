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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf


Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло :)

Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками 8)
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32772
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44

  clientage написав:
  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf


Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло :)

Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками 8)
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка

Так кредитку без наявності преміального пакету не дають.... А за будь-який пакет потрібно або платити або ж мінімальні витрати від 10 тис.... Щось яж ніяк не схоже на "безкоштовну" платину :mrgreen:
nickvp
 
Повідомлень: 343
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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