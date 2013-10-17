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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf


Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло :)

Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками 8)
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44

  clientage написав:
  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf


Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло :)

Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками 8)
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка

Так кредитку без наявності преміального пакету не дають.... А за будь-який пакет потрібно або платити або ж мінімальні витрати від 10 тис.... Щось яж ніяк не схоже на "безкоштовну" платину :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:10

Райфкартка+

По Райфкартка+ для розрахунку Середньоденний залишок береться лише залишок на карті? Сьогодні показало в умовах число, бачу, що для розрахунку взяло те, що було в блоці по зняттю готівки.

PS: саме так - на горячці підтвердили - береться лише залишок по карті
Востаннє редагувалось Інкогніто в Вів 03 лис, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:11

nickvp
Кредитки пока "карантин" не дают никому со стороны вообще.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я - зарплатник, а тому це твердження перевірити не можу
nickvp
 
Повідомлень: 344
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