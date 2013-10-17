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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24
greenozon написав:
Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло
Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44
clientage написав: greenozon написав:
Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло
Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
Так кредитку без наявності преміального пакету не дають.... А за будь-який пакет потрібно або платити або ж мінімальні витрати від 10 тис.... Щось яж ніяк не схоже на "безкоштовну" платину
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nickvp
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:10
По Райфкартка+ для розрахунку Середньоденний залишок береться лише залишок на карті? Сьогодні показало в умовах число, бачу, що для розрахунку взяло те, що було в блоці по зняттю готівки.
PS: саме так - на горячці підтвердили - береться лише залишок по карті
Востаннє редагувалось Інкогніто
в Вів 03 лис, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:11
nickvp
Кредитки пока "карантин" не дают никому со стороны вообще.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:54
Я - зарплатник, а тому це твердження перевірити не можу
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