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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24
greenozon написав:
Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло
Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44
clientage написав: greenozon написав:
Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло
Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
Так кредитку без наявності преміального пакету не дають.... А за будь-який пакет потрібно або платити або ж мінімальні витрати від 10 тис.... Щось яж ніяк не схоже на "безкоштовну" платину
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:10
По Райфкартка+ для розрахунку Середньоденний залишок береться лише залишок на карті? Сьогодні показало в умовах число, бачу, що для розрахунку взяло те, що було в блоці по зняттю готівки.
PS: саме так - на горячці підтвердили - береться лише залишок по карті
Востаннє редагувалось Інкогніто
в Вів 03 лис, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:11
nickvp
Кредитки пока "карантин" не дают никому со стороны вообще.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:54
Я - зарплатник, а тому це твердження перевірити не можу
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:16
Ганьба Райфу -- перестраховщику! Ото было из-за чего руку мне выкручивать!
см. viewtopic.php?p=5091071#p5091071
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:38
Коллеги, а что твориться с интернет банкингом аваля. Очень часто стал замечать что тупит не по детски. То вообще зайти нельзя. Когда сканирую палец крутиться шарик и не входит. Достали уже со своими техническими работами. Поставил вчера обмен бонусов в 8 утра. До сих пор в статусе: в работе. БЕСПРЕДЕЛ И РАСПИЗ,,,ЯЙСТВО
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:42
alex2013a90 написав:
БЕСПРЕДЕЛ И РАСПИЗ,,,ЯЙСТВО
так в Райфе всигдатак, ото в Авале када-то было все чики-пики
А расскажите де вы бонусав наЩедрили, плиииз, бо я не знаю шо с этим Ще делать
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