RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:24

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf


Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло :)

Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками 8)
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32837
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44

  clientage написав:
  greenozon написав:
  Vorlon написав:Пишут, что отменили абонплату по продукту "Премиальная кредитная карта Platinum Mastercard" :) Это что теперь - первая в стране бесплатная платиновая кредитка получилась? :roll:

https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 511539.pdf


Аваль і безкоштовна преміум платина... хм-хм
підозріло :)

Так ее ж не всем дают, ее заслужить нуна оборотом или остатками 8)
А шо у Цыгана платный Тикетс или рыжая Премка или Блэк?
Везде есть/была условно-бесплатная абонка

Так кредитку без наявності преміального пакету не дають.... А за будь-який пакет потрібно або платити або ж мінімальні витрати від 10 тис.... Щось яж ніяк не схоже на "безкоштовну" платину :mrgreen:
nickvp
 
Повідомлень: 344
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:10

Райфкартка+

По Райфкартка+ для розрахунку Середньоденний залишок береться лише залишок на карті? Сьогодні показало в умовах число, бачу, що для розрахунку взяло те, що було в блоці по зняттю готівки.

PS: саме так - на горячці підтвердили - береться лише залишок по карті
Востаннє редагувалось Інкогніто в Вів 03 лис, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 04.09.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:11

nickvp
Кредитки пока "карантин" не дают никому со стороны вообще.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я - зарплатник, а тому це твердження перевірити не можу
nickvp
 
Повідомлень: 344
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:16

Ганьба Райфу -- перестраховщику! Ото было из-за чего руку мне выкручивать! 8)
см. viewtopic.php?p=5091071#p5091071
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32837
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:38

Re: Райффайзен Банк Аваль

Коллеги, а что твориться с интернет банкингом аваля. Очень часто стал замечать что тупит не по детски. То вообще зайти нельзя. Когда сканирую палец крутиться шарик и не входит. Достали уже со своими техническими работами. Поставил вчера обмен бонусов в 8 утра. До сих пор в статусе: в работе. БЕСПРЕДЕЛ И РАСПИЗ,,,ЯЙСТВО
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 19.04.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex2013a90 написав:БЕСПРЕДЕЛ И РАСПИЗ,,,ЯЙСТВО

так в Райфе всигдатак, ото в Авале када-то было все чики-пики :lol: :lol:
А расскажите де вы бонусав наЩедрили, плиииз, бо я не знаю шо с этим Ще делать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32837
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:02

  clientage написав:
  alex2013a90 написав:БЕСПРЕДЕЛ И РАСПИЗ,,,ЯЙСТВО

так в Райфе всигдатак, ото в Авале када-то было все чики-пики :lol: :lol:
А расскажите де вы бонусав наЩедрили, плиииз, бо я не знаю шо с этим Ще делать :(

Бонусов нащедрил у своего дантиста :D
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 19.04.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:12

  alex2013a90 написав:
  clientage написав:
  alex2013a90 написав:БЕСПРЕДЕЛ И РАСПИЗ,,,ЯЙСТВО

так в Райфе всигдатак, ото в Авале када-то было все чики-пики :lol: :lol:
А расскажите де вы бонусав наЩедрили, плиииз, бо я не знаю шо с этим Ще делать :(

Бонусов нащедрил у своего дантиста :D

Блин, а типа 3% от Пудры тама никак не подходило?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32837
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 736737738739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN, killer bees і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9067, 9068, 9069
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90681 10693070
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:25
Striker
ОКСІ БАНК 1 ... 85, 86, 87
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
868 121376
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 11:24
miltador
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4412, 4413, 4414
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44138 5342317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 11:12
idealstorm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90682)
04.11.2020 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.