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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:02
ЩЕ
Щось мені здається, це "Ще" працює зовсім не так як написано. Я типу 27 жовтня приєднався, платив після цього купу разів АЗС/кафе/супермаркет (щоправда не в Україні). В "Ще" врахована тільки 1 копійка за 1 гривню в "Сільпо", навіть "Велмарт" "Ще" не сподобався.
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:45
vasyatko не тратьте свій час та нерви на цю шарагу)
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