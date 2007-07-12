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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:02

ЩЕ

Щось мені здається, це "Ще" працює зовсім не так як написано. Я типу 27 жовтня приєднався, платив після цього купу разів АЗС/кафе/супермаркет (щоправда не в Україні). В "Ще" врахована тільки 1 копійка за 1 гривню в "Сільпо", навіть "Велмарт" "Ще" не сподобався.
vasyatko
 
Повідомлень: 284
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Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:45

vasyatko не тратьте свій час та нерви на цю шарагу)
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Ромасик
 
Повідомлень: 1240
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:46

  vasyatko написав:Щось мені здається, це "Ще" працює зовсім не так як написано. Я типу 27 жовтня приєднався, платив після цього купу разів АЗС/кафе/супермаркет (щоправда не в Україні). В "Ще" врахована тільки 1 копійка за 1 гривню в "Сільпо", навіть "Велмарт" "Ще" не сподобався.


а може трати не в Україні досі в блокуванні стоять?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлень: 1167
З нами з: 15.04.09
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  #<1 ... 737738739740
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