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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:02
ЩЕ
Щось мені здається, це "Ще" працює зовсім не так як написано. Я типу 27 жовтня приєднався, платив після цього купу разів АЗС/кафе/супермаркет (щоправда не в Україні). В "Ще" врахована тільки 1 копійка за 1 гривню в "Сільпо", навіть "Велмарт" "Ще" не сподобався.
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:45
vasyatko не тратьте свій час та нерви на цю шарагу)
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:46
а може трати не в Україні досі в блокуванні стоять?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:05
Всі оброблені, ще до 3-го числа. Українські витрати "Сільпо" та "Велмарт" були в один і той самий день і теж списані, "Сільпо" враховано, "Велмарт" ні.
В "Умовах пакету" при цьому враховані усі транзакції, як українські так і закордонні.
Я надто лінивий, щоб через це змінювати банк, але явно з проектом, на який витрачається купа маркетінгового бабла, щось не те.
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:04
Господа свиновалютчики - пару вопросов про анальный обмен ...
те счета что предлагает анал открыть в ИБ - какие по ним тарифы?
зачисление?
последующее снятие?
есть ли комисс за сам он-лайн обмен?
комисс за обслугу этих счетов?
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:59
Нал обмен выгоднее,чем онлайн анал в Авале
никому не верю
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:34
насколько?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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