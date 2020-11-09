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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:45

vasyatko не тратьте свій час та нерви на цю шарагу)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:46

  vasyatko написав:Щось мені здається, це "Ще" працює зовсім не так як написано. Я типу 27 жовтня приєднався, платив після цього купу разів АЗС/кафе/супермаркет (щоправда не в Україні). В "Ще" врахована тільки 1 копійка за 1 гривню в "Сільпо", навіть "Велмарт" "Ще" не сподобався.


а може трати не в Україні досі в блокуванні стоять?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:05

  Betis_ck написав:а може трати не в Україні досі в блокуванні стоять?

Всі оброблені, ще до 3-го числа. Українські витрати "Сільпо" та "Велмарт" були в один і той самий день і теж списані, "Сільпо" враховано, "Велмарт" ні.
В "Умовах пакету" при цьому враховані усі транзакції, як українські так і закордонні.

Я надто лінивий, щоб через це змінювати банк, але явно з проектом, на який витрачається купа маркетінгового бабла, щось не те.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:04

Господа свиновалютчики - пару вопросов про анальный обмен ...

те счета что предлагает анал открыть в ИБ - какие по ним тарифы?
зачисление?
последующее снятие?
есть ли комисс за сам он-лайн обмен?
комисс за обслугу этих счетов?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:59

  IMPRINTER написав:Господа свиновалютчики - пару вопросов про анальный обмен ...

те счета что предлагает анал открыть в ИБ - какие по ним тарифы?
зачисление?
последующее снятие?
есть ли комисс за сам он-лайн обмен?
комисс за обслугу этих счетов?

Нал обмен выгоднее,чем онлайн анал в Авале
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:34

  sens написав:
  IMPRINTER написав:Господа свиновалютчики - пару вопросов про анальный обмен ...

те счета что предлагает анал открыть в ИБ - какие по ним тарифы?
зачисление?
последующее снятие?
есть ли комисс за сам он-лайн обмен?
комисс за обслугу этих счетов?

Нал обмен выгоднее,чем онлайн анал в Авале


насколько?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:04

  Ромасик написав:vasyatko не тратьте свій час та нерви на цю шарагу)

Нарешті дійшло. Я всюди платив Visa Fishka, яка має свій кеш-бек, а в "Сільпо" мобільним додатком, до якого прив'язаний MasterCard.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:13

  IMPRINTER написав:те счета что предлагает анал открыть в ИБ - какие по ним тарифы?
зачисление?

Пару місяців тому через мобільний додаток відкривалися тільки рахунки "для виплат", а з компа навпаки "просто поточні".
З рахунку для виплат комісію беруть одразу при зарахуванні - 1%. З простого - та сама комісія при виплаті. З додаткових "приємностей" - щомісячна комісія за обслуговування (якщо є залишок) та 0% ставка.

Мені треба було терміново, SWIFT дійшов за добу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:42

  IMPRINTER написав:Господа свиновалютчики - пару вопросов про анальный обмен ...

те счета что предлагает анал открыть в ИБ - какие по ним тарифы?
зачисление?
последующее снятие?
есть ли комисс за сам он-лайн обмен?
комисс за обслугу этих счетов?

для онлайн обміну достатньо відкрити валютні поточні рахунки для виплат, доларовий точно безкоштовний в обслуговуванні, обміні і обналічці
за євро не скажу, бо за нього то вводили мзду, то відміняли - яка зараз ситуація не в курсі
курси обміну не завжди адекватні, купити іноді можна по хорошій ціні, а от продати майже завжди гірший курс ніж в обмінках

на моменті купити - вікна(28.40)/онлайн(28.33)
продати - вікна(28.30)/онлайн(27.92)

тай таке..
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:08

Re: Райффайзен Банк Аваль

Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
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