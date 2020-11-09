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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:49

  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?


Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

мошенники активизоровались просто оставлю это для СБ банка
https://ibb.co/QQBMn3T
Страх убивает разум
Crocodila
 
Повідомлень: 1036
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57

  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки.

Шукайте їх тепер в програмі "Ще".
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:14

  vasyatko написав:
  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки.

Шукайте їх тепер в програмі "Ще".

Это разные вещи. Ще - это одно, Ревордс - другое.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:20

  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?


Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.

Спасибо. А у Вас просто покупки в магазинах или в интернете?
Andrew75
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 30.09.15
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  #<1 ... 738739740741
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