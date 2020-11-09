Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Спасибо. А у Вас просто покупки в магазинах или в интернете?