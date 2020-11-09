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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:49

  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?


Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

мошенники активизоровались просто оставлю это для СБ банка
https://ibb.co/QQBMn3T
Страх убивает разум
Crocodila
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57

  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки.

Шукайте їх тепер в програмі "Ще".
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:14

  vasyatko написав:
  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки.

Шукайте їх тепер в програмі "Ще".

Это разные вещи. Ще - это одно, Ревордс - другое.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:20

  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?


Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.

Спасибо. А у Вас просто покупки в магазинах или в интернете?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:01

  Andrew75 написав:Это разные вещи. Ще - это одно, Ревордс - другое.

А Fishka - третє.
Але чи обіцяв Аваль, що вони всі працюватимуть разом?
У мене по Visa працюють тільки бали Fishka, а по Мастеру - тільки Ще. Хоча з опису програми "Ще" можна було сподіватися, що по Visa вона теж буде працювати.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:17

  vasyatko написав:
  Andrew75 написав:Это разные вещи. Ще - это одно, Ревордс - другое.

А Fishka - третє.
Але чи обіцяв Аваль, що вони всі працюватимуть разом?
У мене по Visa працюють тільки бали Fishka, а по Мастеру - тільки Ще. Хоча з опису програми "Ще" можна було сподіватися, що по Visa вона теж буде працювати.

Це різні програми, для різних типів продуктів, які між собою не пересікаються ніяк. Ви говорите про Ще для Райфкартки +, я говорю про Мастеркард Ревордс для кредитної карти Мастеркард Платинум. При чому тут, що хто кому обіцяв?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:24

  Andrew75 написав:
  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?


Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.

Спасибо. А у Вас просто покупки в магазинах или в интернете?


Да.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28

Kevin А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:39

  Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?

аналогічна ситуація по Mastercard Platinum - балів в листопаді не було
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