Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Спасибо. А у Вас просто покупки в магазинах или в интернете?
Andrew75 написав:Это разные вещи. Ще - это одно, Ревордс - другое.
А Fishka - третє. Але чи обіцяв Аваль, що вони всі працюватимуть разом? У мене по Visa працюють тільки бали Fishka, а по Мастеру - тільки Ще. Хоча з опису програми "Ще" можна було сподіватися, що по Visa вона теж буде працювати.
Andrew75 написав:Это разные вещи. Ще - это одно, Ревордс - другое.
А Fishka - третє. Але чи обіцяв Аваль, що вони всі працюватимуть разом? У мене по Visa працюють тільки бали Fishka, а по Мастеру - тільки Ще. Хоча з опису програми "Ще" можна було сподіватися, що по Visa вона теж буде працювати.
Це різні програми, для різних типів продуктів, які між собою не пересікаються ніяк. Ви говорите про Ще для Райфкартки +, я говорю про Мастеркард Ревордс для кредитної карти Мастеркард Платинум. При чому тут, що хто кому обіцяв?
Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
Есть такая проблема. У меня нет начислений за 31 октября и 1 ноября. Обращаться нужно в Мастеркард.
Спасибо. А у Вас просто покупки в магазинах или в интернете?
Andrew75 написав:Что-то Авалевский Мастеркард Ревордс перестал начислять баллы за покупки. С 26 октября ничего не начисляет. Третья неделя уже пошла. Кто пользуется, посмотрите, пожалуйста, у себя, есть ли у вас такая проблема?
аналогічна ситуація по Mastercard Platinum - балів в листопаді не було