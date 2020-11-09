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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:47
Andrew75 написав:Kevin
А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?
1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:07
Kevin написав: Andrew75 написав:Kevin
А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?
1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
Хорошо, подождём. Сегодня как раз 15 дней будет.
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Andrew75
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Вів 10 лис, 2020 10:49
kreuz
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