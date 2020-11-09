RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:47

  Andrew75 написав:Kevin А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?


1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
Kevin
 
Повідомлень: 435
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:58

Райфкарта+, за оплату коммуналки через "портмоне" и инета на сайте поставщика неожиданно начислили "Ще" бонусы 0,5% от суммы.Теперь висит аж 8 грн :)
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 11.06.15
Подякував: 361 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:07

  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Kevin А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?


1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.

Хорошо, подождём. Сегодня как раз 15 дней будет.
Andrew75
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 30.09.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 739740741742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, KVV, vasyatko і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1885, 1886, 1887
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18862 2646178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 14:14
ingtrans
А-Банк 1 ... 1747, 1748, 1749
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17486 2451115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 13:27
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4421, 4422, 4423
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44227 5358924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:49
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18863)
10.11.2020 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.