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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:47

  Andrew75 написав:Kevin А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?


1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:58

Райфкарта+, за оплату коммуналки через "портмоне" и инета на сайте поставщика неожиданно начислили "Ще" бонусы 0,5% от суммы.Теперь висит аж 8 грн :)
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:07

  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Kevin А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?


1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.

Хорошо, подождём. Сегодня как раз 15 дней будет.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:55

  Andrew75 написав:
  Kevin написав:
  Andrew75 написав:Kevin А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?


1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.

Хорошо, подождём. Сегодня как раз 15 дней будет.

Дождались. :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:03

Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:13

  Andi_30 написав:Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?

а почему СЭП Алки не подходит?
Райф+ можно и в кэш-ине пополнять, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:49

  clientage написав:
  Andi_30 написав:Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?

а почему СЭП Алки не подходит?
Райф+ можно и в кэш-ине пополнять, нашару


р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно :D
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:09

  Andi_30 написав:
  clientage написав:
  Andi_30 написав:Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?

а почему СЭП Алки не подходит?
Райф+ можно и в кэш-ине пополнять, нашару


р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно :D
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?

Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся :)
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ? :wink:
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет :(
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:18

  Andi_30 написав:Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?

Нормально проходить, я свого часу пхав 300+, щоправда розбив операцію на кілька днів.

P.S. Хоча це було до покращення фінмону.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:35

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ещё есть вариант пополнить депозит универсальный через кассу бесплатно
.......
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