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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:47
Andrew75 написав:Kevin
А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?
1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:07
Kevin написав: Andrew75 написав:Kevin
А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?
1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
Хорошо, подождём. Сегодня как раз 15 дней будет.
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Andrew75
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Додано: Вів 10 лис, 2020 22:55
Andrew75 написав: Kevin написав: Andrew75 написав:Kevin
А Вам объясняли что-нибудь в поддержке Мастеркард Ревордса по этому поводу?
1) Задержка в начислении баллов может быть до 15 дней. Если баллы после 15 дней не начислены, нужно подавать заявку.
2) В случае не начисления баллов, нужно при подаче заявки указать номер карты, сумму и дату покупки. Это нужно делать по каждой покупке, по которой не начислены баллы. Заявка обрабатывается в течении месяца.
Хорошо, подождём. Сегодня как раз 15 дней будет.
Дождались.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:03
Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?
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Andi_30
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:13
Andi_30 написав:
Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?
а почему СЭП Алки не подходит?
Райф+ можно и в кэш-ине пополнять, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:49
clientage написав: Andi_30 написав:
Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?
а почему СЭП Алки не подходит?
Райф+ можно и в кэш-ине пополнять, нашару
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?
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Andi_30
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:09
Andi_30 написав: clientage написав: Andi_30 написав:
Аваль использовал для СЕП.
Если мелкие суммы перевод с Альфы и СЕП.
Крупные приносил наличку и СЕП.
Вчера принес деньги в кассу и узнал, что с переводом на Райфкарта+, пополнение в кассе стало платное!
Есть вариант внести наличку и сделать СЕП, открыть текущий или другую карту?
а почему СЭП Алки не подходит?
Райф+ можно и в кэш-ине пополнять, нашару
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?
Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ?
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:18
Andi_30 написав:
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?
Нормально проходить, я свого часу пхав 300+, щоправда розбив операцію на кілька днів.
P.S. Хоча це було до покращення фінмону.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:35
Ещё есть вариант пополнить депозит универсальный через кассу бесплатно
.......
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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