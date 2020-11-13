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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:27

  Boundless написав:Ещё есть вариант пополнить депозит универсальный через кассу бесплатно

Это интересный вариант.
Спасибо
Andi_30
 
Повідомлень: 245
З нами з: 25.05.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:35

  clientage написав:
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?

Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ? :wink:
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет :(
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать :([/quote]

Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил :mrgreen:
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует :evil:
Andi_30
 
Повідомлень: 245
З нами з: 25.05.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 740741742743
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