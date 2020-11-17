Это интересный вариант.
Спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:27
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:35
Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ?
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать [/quote]
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:54
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует [/quote]
Начиная с какой суммы?
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:06
первые 14,... обычно проходят следующие чаще блокируют, чем пропускают
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:11
И как вы боретесь с блоком?
А че 14? Валя ж до 25 может зачислить за раз
... делайте хоть что-нибудь!
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