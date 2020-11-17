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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:27
Boundless написав:
Ещё есть вариант пополнить депозит универсальный через кассу бесплатно
Это интересный вариант.
Спасибо
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Andi_30
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:35
clientage написав:
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?
Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ?
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать
[/quote]
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует
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Andi_30
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:54
Andi_30 написав: clientage написав:
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?
Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ?
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует
[/quote]
Начиная с какой суммы?
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Kevin
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:06
Kevin написав: Andi_30 написав:
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует
Начиная с какой суммы?
первые 14,... обычно проходят следующие чаще блокируют, чем пропускают
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Andi_30
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:11
Andi_30 написав: Kevin написав: Andi_30 написав:
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует
Начиная с какой суммы?
первые 14,... обычно проходят следующие чаще блокируют, чем пропускают
И как вы боретесь с блоком?
А че 14? Валя ж до 25 может зачислить за раз
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:19
З моменту переходу СЕП на 7x23 потрібність в p2p між власними картками досить сумнівна. Обмежень по сумі на СЕП платіж подібних p2p нема.
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vasyatko
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:33
vasyatko написав:
З моменту переходу СЕП на 7x23 потрібність в p2p між власними картками досить сумнівна. Обмежень по сумі на СЕП платіж подібних p2p нема.
так 23/7 это пока тестовый режим, меньше десятка банков его юзают
Но Валя и Алка юзают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:03
clientage написав:
так 23/7 это пока тестовый режим, меньше десятка банков его юзают
Но Валя и Алка юзают
Він не тестовий, а "необов'язковий".
100% працюють 23/7:
АТ КБ "ПриватБанк"
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
АТ "ОЩАДБАНК"
АТ "АЛЬФА-БАНК"
а от Укрсіб та ПУМБ прокидаються тільки о 8-й ранку.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:05
vasyatko написав: clientage написав:
так 23/7 это пока тестовый режим, меньше десятка банков его юзают
Но Валя и Алка юзают
Він не тестовий, а "необов'язковий".
100% працюють 23/7:
АТ КБ "ПриватБанк"
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
АТ "ОЩАДБАНК"
АТ "АЛЬФА-БАНК"
а от Укрсіб та ПУМБ прокидаються тільки о 8-й ранку.
А ТАС?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:19
clientage написав:
А ТАС?
Раніше 9-ти бек-офіс до роботи не встає.
Статистика вересень-листопад. Джерело - комерційна таємниця
.
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vasyatko
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