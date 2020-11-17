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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 741742743744>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:27

  Boundless написав:Ещё есть вариант пополнить депозит универсальный через кассу бесплатно

Это интересный вариант.
Спасибо
Andi_30
 
Повідомлень: 246
З нами з: 25.05.12
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Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:35

  clientage написав:
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?

Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ? :wink:
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет :(
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать :([/quote]

Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил :mrgreen:
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует :evil:
Andi_30
 
Повідомлень: 246
З нами з: 25.05.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:54

  Andi_30 написав:
  clientage написав:
р2р с Готивки бесплатно, а СЕП платно
Вы пробовали засунуть в кеш-ин тысяч 80?

Ааа, так вон вы в какие игры граєтеся
Не дороговато снимать с Готівки под 26% годовых и с РКО 3.5% в мес ? :wink:
А 80К в кеш-ин залазит за 2..3 подхода, но финмон не дремлет :(
Да и пару раз в мес 80К перекинуть на Райф тож не выйдет -- там лимиты на р2р могут сработать :(


Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил :mrgreen:
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует :evil:[/quote]

Начиная с какой суммы?
Kevin
 
Повідомлень: 436
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:06

  Kevin написав:
  Andi_30 написав:
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил :mrgreen:
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует :evil:


Начиная с какой суммы?

первые 14,... обычно проходят следующие чаще блокируют, чем пропускают :(
Andi_30
 
Повідомлень: 246
З нами з: 25.05.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:11

  Andi_30 написав:
  Kevin написав:
  Andi_30 написав:
Когда надо срочно заплатить, снимаю с Готивки и плачу.
в течении недели собираю деньги и погашаю.
За несколько дней 24% годовых - копейки.
а РКО за 5 лет, еще не разу не платил :mrgreen:
большие суммы р2р Альфа постоянно блокирует :evil:


Начиная с какой суммы?

первые 14,... обычно проходят следующие чаще блокируют, чем пропускают :(

И как вы боретесь с блоком?
А че 14? Валя ж до 25 может зачислить за раз
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

З моменту переходу СЕП на 7x23 потрібність в p2p між власними картками досить сумнівна. Обмежень по сумі на СЕП платіж подібних p2p нема.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:33

  vasyatko написав:З моменту переходу СЕП на 7x23 потрібність в p2p між власними картками досить сумнівна. Обмежень по сумі на СЕП платіж подібних p2p нема.

так 23/7 это пока тестовый режим, меньше десятка банков его юзают
Но Валя и Алка юзают :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32958
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3862 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:03

  clientage написав:так 23/7 это пока тестовый режим, меньше десятка банков его юзают
Но Валя и Алка юзают :wink:

Він не тестовий, а "необов'язковий".
100% працюють 23/7:
АТ КБ "ПриватБанк"
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
АТ "ОЩАДБАНК"
АТ "АЛЬФА-БАНК"

а от Укрсіб та ПУМБ прокидаються тільки о 8-й ранку.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:05

  vasyatko написав:
  clientage написав:так 23/7 это пока тестовый режим, меньше десятка банков его юзают
Но Валя и Алка юзают :wink:

Він не тестовий, а "необов'язковий".
100% працюють 23/7:
АТ КБ "ПриватБанк"
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
АТ "ОЩАДБАНК"
АТ "АЛЬФА-БАНК"

а от Укрсіб та ПУМБ прокидаються тільки о 8-й ранку.

А ТАС?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32958
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3862 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:19

  clientage написав:А ТАС?

Раніше 9-ти бек-офіс до роботи не встає.
Статистика вересень-листопад. Джерело - комерційна таємниця :).
vasyatko
 
Повідомлень: 294
З нами з: 26.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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