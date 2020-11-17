RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 741742743744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:32

  vasyatko написав:
  clientage написав:А ТАС?

Раніше 9-ти бек-офіс до роботи не встає.
Статистика вересень-листопад. Джерело - комерційна таємниця :).

ну в вер-жовтні я тижня 3 на вікенді міняв валюту, кидаючи гроші СЕПом з Алки :)
А потім як відрізало :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32958
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:50

clientage
У мене статистика по відправленим від їх клієнтів платежів. На прийом ТАС теоретично міг працювати, але у мене надто мало платежів в їх бік (взагалі нема в неопераційний час), щоб робити якусь статистику, ну і час отримання Банком Б моїх платежів мені складніше витягти, ніж час відправлення мені з Банку А.
vasyatko
 
Повідомлень: 294
З нами з: 26.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 741742743744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, MASolomko, vasyatko і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4428, 4429, 4430
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44292 5374621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 12:01
clientage
Альфа-Банк 1 ... 9085, 9086, 9087
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90865 10735767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 11:04
stryzhko
Банк Альянс 1 ... 96, 97, 98
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
973 140583
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 10:45
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.